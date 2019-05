लोकसभा में अकेले पड़े राहुल गांधी, निपट गए धुरंधर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी का मैजिक एक बार फिर चल गया। नतीजों में भाजपा और सहयोगियों ने न केवल जीत हासिल की बल्कि प्रचंड बहुमत भी अपने नाम कर इतिहास रच दिया। भाजपा की इस आंधी में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई है। चुनाव में राहुल गांधी के धुरंधर ही निपट गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे हों या फिर ज्योतिरादित्य, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत राहुल की सेना के तमाम धुरंधर इस आंधी में ढेर हो गए। खास बात यह कि कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्री भी भाजपा की आंधी में उड़ गए। ऐसे में लगता है कि इस बार लोकसभा में राहुल अपनी ब्रिगेड के बिना ही पहुंचेंगे। आईए राहुल के उन धुरंधरों पर नजर डालते हैं जो भाजपा की सुनामी में बह गए।

मल्लिकार्जुन खडगे

लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के सिपाहसालार मल्लिकार्जुन खडगे चुनाव में हार गए। कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से ताल ठोंक रहे खडगे को भाजपा प्रत्याशी उमेश जाधव ने करीब एक लाख वोटों से पछाड़ा है। यानी लोकसभा में राहुल की सेना का सिपाहसालार ही ढेर हो गया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की सेना में अहम कड़ी रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी की ये कड़ी में कमजोर साबित हुई। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से ताल ठोंक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार गए। यहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ. केपी यादव से था। खास बात यह है कि डॉ. केपी यादव कभी सिंधिया के ही करीबी थे।

Congress President Rahul Gandhi concedes defeat in Amethi, says, "I respect the decision and congratulate Smriti Irani ji." #ElectionResults2019 pic.twitter.com/Y4tIYhteXU