भाजपा की आंधी थी, कांग्रेस समझ नहीं पाई, उड़ गई

नई दिल्ली। आएगा तो मोद ही...जी हां चुनाव प्रचार के दौरान चला ये जुमला लगभग सच साबित होता दिख रहा है। ना सिर्फ एनडी बल्कि भाजपा अपने ही दम पर सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। वहीं दोबारा सत्ता में आने के लिए पूर जोर कोशिश कर रही कांग्रेस और विपक्ष के हाथ निराशा लगी है। भाजपा की ऐसी आंधी चली कि विरोधी इसे समझ ही नहीं पाए और उड़ गए। मोदी के रथ पर सवार भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। आईए जरा करीब से समझते हैं भाजपा की उस आंधी को जो कांग्रेस को ही उड़ा ले गई...



प्रचार की आक्रामक शैली

भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने 2014 की तरह ही प्रचार को ही इस बार सबसे बड़ा हथियार बनाया। प्रचार में विकास से ज्यादा उन मुद्दों को छेड़ा जो लोगों के दिलों को छू जाएं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रही सेना। बालाकोट पर हमले से लेकर एयर स्ट्राइक तक मोदी ने पार्टी के प्रचार में इसका जमकर इस्तेमाल किया। कांग्रेस इस मुद्दे को समझ नहीं पाई। बल्कि भाजपा ने सेना पर उठने वाले सवालों को कांग्रेस पर ही केंद्रीत कर दिया। नतीजा लोगों के बीच संदेश गया कि कांग्रेस सेना के पराक्रम पर ही सवाल कर रही है। खुद ही के मुद्दे पर उलझाने वाली भाजपा की इसी चाल रूपी आंधी को कांग्रेस समझ नहीं पाई और उड़ गई...

सर्वे के आधार पर रैलियां

भाजपा की आंधी के कारणों में इस बार भी मोदी बड़ा चेहरा थे। लिहाजा मोदी की रैलियों के लिए पार्टी ने पहले रही सर्वे किया और इस आधार पर उनकी रैलियां आयोजित की गईं। मोदी ने ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा रैलियां कीं। रैलियों में मोदी के टारगेट पर वो राज्य थे, जिसके रास्ते उन्हें लोकसभा पर फतह हासिल करनी थी। इनमें उत्तर प्रदेश, प.बंगाल, ओडिशा प्रमुख रूप से शामिल थे। मोदी ने यहीं पर सबसे ज्यादा और व्यापक रैलियां कीं। भाजपा की यही रणनीतिक रूपी आंधी कांग्रेस समझ नहीं पाई और उड़ गई...

