बंगाल में भाजपा नेताओं को रैली करने से रोका जा रहा, लेकिन जनता बड़ा परिवर्तन करने जा रही है- अमित शाह

कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की प्रचंड लहर है। अब बंगाल में परिवर्तन होना तय है। बंगाल की पूरी जनता भाजपा को वोट करने जा रही है। आज मोदी सरकार की मजबूत नीति और रणनीति को पूरे देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। आज बंगाल में मोदी के पक्ष में मतदान हो रहा है। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि विपक्ष आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चुप क्यों है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पिछले पांच साल में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। हमारे संकल्प पत्र में भी नीति को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चुप दिखाई देती है। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास सुरक्षा पर नीति का अभाव है। विपक्ष में ना तो नीति है, ना नीयत और ना ही नेतृत्व ।

ये भी पढ़ें: श्रीलंका ब्लास्ट: सिलसिलेवार धमाकों में अभी तक 4 भारतीय नागरिकों की भी मौत, हाई अलर्ट घोषित

दीदी डर का माहौल पैदा कर रही- अमित शाह

अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी रैलियों को ममता सरकार बंगाल में करने की इजाजत नहीं दे रही है। दीदी यहां पर डर का माहौल पैदा कर रही है। विकास के नाम पर यहां की जनता को ठगा जा रहा है। बंगाल में लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। हम यहां परिवर्तन लाने जा रहे हैं। शाह ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में दो चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी को अपनी हार की बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। उसी हताशा से वो अब विपक्ष और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो लोग सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं होने देना चाहते हैं, उन्हें हम फिर से कराएंगे।

Bharatiya Janata Party (BJP) President Amit Shah in Kolkata, West Bengal: If someone can restore Saraswati pooja and Durga pooja again with respect, it is only the BJP. pic.twitter.com/OLyWBaZEk3

धार्मिक शरणार्थी को नागरिकता देंगे- अमित शाह

देश की आजादी के 75 साल जब होंगे यानी 2022 तक देश में एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर, बिजली, गैस, पीने का पानी, शौचालय न हो और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास स्वास्थ्य की सुरक्षा न हो। शाह ने कहा कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी धार्मिक वजहों से हमारे देश में आएं हैं उन्हें नागरिकता देने की बात संकल्प पत्र में कही है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई शामिल है।

Bharatiya Janata Party (BJP) President Amit Shah in Kolkata, West Bengal: The refugees who have come from Bangladesh, be it Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, or Christians, BJP has clearly signaled in its 'sankalp patra' that we will give them citizenship. pic.twitter.com/RUEO48jARE