महाराष्ट्र: नितेश राणे ने थामा भाजपा का दामन, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम रफ्तार पकड़ चुका है। चुनावी माहौल पक्ष में करने के लिए जहां रानजीतिक दलों के बीच बयानों और प्रतिक्रियाओं को दौर चल रहा है, वहीं अपना सियासी भविष्य सुरक्षित करने के लिए नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी चल निकला है।

ताजा मामला महाराष्‍ट्र के दिग्‍गज नेता नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे से जुड़ा है। नितेश राणे ने आज यानी गुरुवार को भाजपा की सदस्‍यता ग्रहण कर ली है।

Nitesh Rane, former Congress MLA and son of former CM Narayan Rane joins Bharatiya Janata Party (BJP). #MaharashtraAssemblyPolls (File pic) pic.twitter.com/CqmJVAZKUk