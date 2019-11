महाराष्ट्र: रामदास अठावले का बड़ा बयान- हमारे पास अभी बहुमत नहीं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे पास अभी बहुमत नहीं हैं। लेकिन तब भी हम फ्लोर पर बहुत पेश करने की कोशिश करेंगे। हमे एनसीपी नेता अजित पवार पर भरोसा है। सारे विधायक अजित पवार के साथ आएंगे तो हम जीतेंगे।हालांकि अभी ख़बर आ रही है कि अजित पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया है।

Union Minister Ramdas Athawale: We respect Supreme Court's order of carrying out a floor test tomorrow. NDA doesn't have the Majority yet, I am sure we will get it by tomorrow as we trust Ajit Pawar that he will bring his MLAs. #Maharashtra pic.twitter.com/kZH3Uod6wi