महाराष्ट्र: शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुईं प्रियंका चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रियंका ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश के लिए दबिश दे रही है। पुलिस जानकारी के अनुसार शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी और पार्टी की नगर सेविका शीतल महात्रे को एक आशीष नाम के शख्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर धमकी दी है। इस दौरान आरोपी ने दोनों महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया।

Thank you ⁦@sheetalmhatre1⁩ and ⁦@Iamrahulkanal⁩ for helping file an FIR against such open death threats. Disagreement is acceptable, threats aren’t pic.twitter.com/NDsiA9RxG8