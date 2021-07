Modi Cabinet Expansion: शपथ समारोह से पहले निशंक, गंगवार समेत कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी, पीएम आवास पर पहुंचे नेता

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को दो साल पूरे होने के बाद पहली बार केंद्रीय कैबिनेट ( Modi Cabinet Expansion ) का विस्तार और बदलाव होने जा रहा है। बुधवार शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। शपथ समारोह से पहले ही मोदी कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक, संतोष गंगवार समेत अन्य मंत्री शामिल हैं।

नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी छाप भी मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव में देखने को मिलेगी।

Delhi | Former Assam CM and BJP leader Sarbananda Sonowal, who met the Prime Minister at 7, LKM ahead of Union Cabinet expansion, greets the media pic.twitter.com/EfJyLlWrZp