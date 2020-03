MP Political Criss: शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बड़ा बयान- कांग्रेस ने नहीं सुनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट ( Political Crisis ) के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ( Shiv Sena Sanjay Raut ) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद से कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने ठीक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सुनी होती तो आज कमलनाथ सरकार ( Kamalnath Government ) पर संकट नहीं होता। लेकिन ये काम बीजेपी मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में ही कर सकती है।

Sanjay Raut, Shiv Sena on political situation in Madhya Pradesh: BJP tried to form govt in Maharashtra too but failed. No such operation will be successful here. Surgeons like us are sitting here in operation theatre. If anyone comes to do it, he himself will be operated upon. pic.twitter.com/dtLM8VRnwG