मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले, PM ने दिया IO 9:30 AM का मंत्र

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम ने बतौर गुजरात सीएम अपने कार्यकाल का उदाहरण पेश करते हुए मंत्रियों को IO 9:30 AM का मंत्र दिया। IO 9:30 AM यानी इनसाइड ऑफिस ऐट 9:30 मॉर्निंग। जबकि इस बैठक में कैबिनेट ने कई फैसले लिए।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है लेकिन तीन फैसले बेहद अहम हैं। इसके मुताबिक नए संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार तीन तलाक पर बिल ( Triple Talaq Bill ) पेश करेगी। जम्मू कश्मीर ( jammu kashmir ) में राष्ट्रपति शासन ( president rule ) की समय सीमा बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर में आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 को मंजूरी दी गई है।

PM मोदी का IO 9:30 AM

पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की पहली बैठक में अपने मंत्रियों को हिदायत दी कि वे सभी वक्त पर दफ्तर पहुंचे और घर से काम करने से परहेज करें। पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रियों को सुबह 9.30 बजे तक अपने कार्यालय पहुंच जाना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण पेश किया जा सके।

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिए कि अगले 40 दिनों तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान कोई बाहरी दौरा न करें। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का भी उदाहरण दिया और बताया कि तब वह अधिकारियों के साथ बिल्कुल वक्त पर दफ्तर पहुंच जाते थे।

अब अध्यादेश नहीं तीन तलाक पर बिल लाएगी सरकार

मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला तीन तलाक यानि 'तलाक ए बिद्दत' पर पाबंदी लगाने को लेकर है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अब तीन तलाक पर अध्यायदेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया है। इस विधेयक को 17वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है।

जम्मू कश्मीर में छह महीने और बढ़ा राष्ट्रपति शासन

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब तीन जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। पिछले साल जून में विधानसभा को भंग होने के बाद 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगा था। छह महीने की अवधि खत्म होने के बाद 20 दिसंबर में राज्य में एकबार फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसके विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

