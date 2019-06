BJP संसदीय दल कार्यकारिणी का गठन, राजनाथ सिंह होंगे लोकसभा में पार्टी के उपनेता

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को नई संसदीय दल की कार्यकारिणी का गठन किया। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को लोकसभा में सदन का नेता चुना है। वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) को उपनेता नियुक्त किया गया है। जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ( Thawar Chand Gehlot ) राज्यसभा में नेता और रेलमंत्री पीयूष गोयल ( Piyush Goyal ) को उपनेता बनाया गया है। वहीं अमित शाह ( Amit Shah ) को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है।

सदन में मोदी के बाद राजनाथ सबसे ताकतवर



मोदी सरकार 2.0 में बेशक अमित शाह का कद नंबर दो के नेता का है लेकिन लोकसभा में स्थिति उलट है। लोकसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का कद शाह से बड़ा है। उन्हें सदन का उपनेता बनाया गया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गृह मंत्रालय छिनने से खफा हुए राजनाथ सिंह को लोकसभा में तवज्जो देकर पीएम मोदी ने डैमेज कंट्रोल किया है।



