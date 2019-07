नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को भेजा अपना इस्तीफा, अब निगाहें कैप्टन पर

चंडीगढ़। बेबाक बयान और शायराना अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के बाद अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर को भी अपना इस्तीफा ( Navjot singh sidhu resignation ) भेज दिया है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( CM Captain Amrinder Singh ) पर टिकी हैं। देेखने वाली बात है कि सीएम अब सिद्धू का इस्तीफा मंजूर करते हैं या फिर कोई नया कदम उठाते हैं। हालांकि कैप्टन ने ये जरूर कह दिया है कि उनका सिद्धू के साथ कोई विवाद नहीं है।

दरअसल रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट ( navjot singh sidhu Twitter ) पर एक ट्वीट किया।

इस ट्वीट के जरिये उन्होंने राहुल गांधी ( Congress leader Rahul Gandhi ) को भेजे अपने मंत्री पद के इस्तीफे को साझा किया।

उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद पंजाब की सियासत में घमासान शुरू हो गया।

Punjab CM on Navjot Singh Sidhu: I have no issues with him, I had in fact given him a very important portfolio after the reshuffle. It was his decision to quit the Cabinet. I have been told that he has sent the letter to my office, will go through it&then see what is to be done. https://t.co/PhWK9OmY7M