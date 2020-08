NEET-JEE Exam 2020: परीक्षा टालने के लिए कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, सोनिया बोलीं- छात्रों की सहमति से निर्णय ले सरकार

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच देशभर में आयोजित की जाने वाली NEET-JEE एग्जाम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परीक्षा को स्थगित करने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ( Congress ) देशभर में प्रदर्शन ( Protest ) किया। यही नहीं राज्य और जिला मुख्यालयों के साथ-साथ केंद्र सरकार ( Central Govt ) के कार्यालयों के सामने भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया ( Social Media ) के जरिए भी कांग्रेस परीक्षाओं को टालने के लिए अपील की।

सोशल मीडिया पर स्पीकअप इंडिया ( SpeakupIndia ) अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के कानों तक NEET-JEE एग्जाम को टालने के लिए आवाज बुलंद करेगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) से लेकर तमाम दिग्गज नेता सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे कोरोना काल में बच्चों की जान को जोखिम में ना डाले और इन परीक्षाओं को फिलहाल टाल दे।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने कहा कि- छात्र हमारा भविष्य हैं, हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए उन पर निर्भर हैं। ऐसे में उनके भविष्य के संबंध में कोई निर्णय लेना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि यह उनकी सहमति के साथ लिया जाए।

Students are our future, we depend on them to build a better India, therefore, if any decision has to be taken regarding their future it is important that it is taken with their concurrence.: Congress President Smt. Sonia Gandhi #SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Jf18cmykbd — Congress (@INCIndia) August 28, 2020

NEET-JEE aspirants’ safety should not compromised due to the failures of the Govt.



Govt must listen to all stakeholders and arrive at a consensus.#SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Y1CwfMhtHf — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2020

राहुल गांधी ने कहा- NEET-JEE के उम्मीदवारों की सुरक्षा को सरकार की विफलताओं के कारण समझौता नहीं करना चाहिए। सरकार को सभी हितधारकों को सुनना चाहिए और एक आम सहमति पर पहुंचना चाहिए।

Raising a chorus to protect the lives of lakhs of our students, leaders and workers of @INCChandigarh demanded that the Prime Minister & the Education Minister come to terms with the reality and put on hold the planned NEET/JEE exams.#SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/sOoqmYccMp — Congress (@INCIndia) August 28, 2020

कांग्रेस महासिचव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'कोरोना के बढ़ते संक्रमण के माहौल में JEE & NEET परीक्षा देने जाने वाले छात्र-छात्राओं व उनके अभिवावकों की बात सुनना जरूरी है. ये बच्चे देश के भविष्य हैं. छात्र-छात्राओं की चिंताओं को संवेदना से देखना होगा न कि हठ और राजनीतिक दृष्टि से।'

- कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि देशभर में JEE और NEET की परीक्षाएं स्थगित करवाने के लिए छात्रों द्वारा आंदोलन किये जा रहे हैं। कोरोना और बाढ़ जैसी असामान्य स्थितियां पैदा होने के कारण लाखों छात्र परीक्षाओं से वंचित हो जायेंगे, ऐसे में ये परीक्षाएं स्थगित की जानी चाहिए।

- मोती लाल वोहरा ने कहा- कांग्रेस पार्टी छात्रों द्वारा JEE और NEET की परीक्षा स्थगित करने की मांग का समर्थन करती है। असम और बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के छात्रों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है

- हरिश रावत ने कहा- कोरोना संकट के कारण छात्र-छात्राओं की परीक्षा तैयारी प्रभावित हुई है। ऐसे समय में छात्र-छात्राओं से परीक्षाएं लेने का फैसला एक दंडात्मक निर्णय है। कोरोना संकट से अलग भी देख जाये तो कई राज्यों में बाढ़ की स्थितियां हैं।

- कर्नाटक के बंगलूरू में कोरोना वायरस महामारी के दौरान नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने और छह महीनों के लिए सेमेस्टर फीस को माफ करने की मांग को लेकर एनएसयूआई भूख हड़ताल कर रही है।

Ahmedabad: Members of National Students' Union of India (NSUI) detained by police during a protest against Centre's decision to conduct JEE & NEET examinations in September pic.twitter.com/51zpMb9EYy — ANI (@ANI) August 28, 2020

गुजरात के अहमदाबाद में नीट और जेईई की परीक्षा कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।

जतिन प्रसाद ने कहा- हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे देश के छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। महामारी के बीच इन परीक्षाओं का होना कतई सही नहीं है। इसमें छात्रों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लें।

कुलदीप बिश्नोई ने कहा- आपदा में अवसर के नाम पर कब तक जान से खेलोगे, क्या परीक्षा जीवन से बढ़कर है? ऐसे भविष्य के चक्कर में तुम वर्तमान को भी खो दोगे। मैं भाजपा सरकार से सवाल करता हूं कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हमारे छात्रों के जीवन के बारे में सोचें?

Students are the future of our country, Modi govt’s decision to hold the JEE & NEET exams during this pandemic is risking their health & well being. @Gaikhangam2 #SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/7UKjMEXDnF — Congress (@INCIndia) August 28, 2020

Unite your voice with lakhs of suffering students. #SpeakUpForStudentSafety from 10am onwards.

Let’s make the Govt listen to the students.



लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज़ जोड़िए। #SpeakUpForStudentSafety आज 10 बजे से।

आइए, सरकार से छात्रों की बात सुनने की माँग करें। pic.twitter.com/NBri5lx8Ff — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2020

स्पीकअप इंडिया के जरिए सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि वे 'लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़ें। उन्होंने कहा कि #SpeakUpForStudentSafety पर आएं और सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए हैं। देशभर में ये कार्यकर्ता परीक्षाओं को टालने के लिए अपील कर रहे हैं। यही नहीं एनएसयूआई भूख हड़ताल पर बैठी है।

सात राज्यों के नेता होंगे रूबरू

जेईई-नीट एग्जाम को टालने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी प्रदर्शन के बीच शाम 4.30 बजे कांग्रेस समेत सात राज्यों के नेता मीडिया से रूबरू होंगे। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी शामिल होंगे।

आपको बता दें कि JEE मेंस का एग्जाम पहले सात से 11 अप्रैल के बीच होना था और पहले इसे 18 से 23 जुलाई तक टाला गया. फिर दोबारा तिथि बदलकर इसे एक से छह सितंबर किया गया। वहीं NEET की परीक्षा तीन मई को होनी थी, जिसे पहले 26 जुलाई किया गया। फिर दोबारा तिथि बढ़ने से अब यह 13 सितंबर को हो रही है।

ये है एग्जाम को लेकर तैयारी

दरअसल NEET-JEE दोनों ही एग्जाम को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) की ओर से प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर सख्त दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

परीक्षा केंद्र पर बनेंगे आइसोलेशन रूम

एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर NEET परीक्षा केंद्रों में आइसोलेशन रूम बनाने के आदेश दिए हैं। छात्रों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद ही केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा।

वहीं, यदि बॉडी टेंपरेचर 99.4 डिग्री सेल्सियस हुआ तो विद्यार्थी को पहले आइसोलेशन रूम में आराम के लिए भेजा जाएगा और 15 से 20 मिनट बाद दोबारा से टेंपरेचर चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो वह परीक्षा दे सकेगा वरना घर वापस भेज दिया जाएगा।