जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल, सुशील मोदी ने कहा- जल्द ही बिहार भी JDU मुक्त होगा

पूर्वोत्तर भारत में जेडीयू को बड़ा झटका है। मणिपुर में उसके कुल 6 में 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बड़े घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि 'बिहार भी होगा जेडीयू मुक्त'। इससे पहले भी बीजेपी जेडीयू को ऐसे झटके दे चुकी है।

मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 5 विधायकों ने पाला तब बदला है जब शनिवार को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। चूंकि कुल में से दो तिहाई से अधिक ने पार्टी बदली है इसलिए ये स्विच वैध माना जाएगा। इस बड़े झटके पर अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार भी जल्द ही जेडीयू मुक्त होगा।

Nitish Kumar’s JDU loses 5 of 6 MLAs to BJP in Manipur, Sushil Modi took a jibe on him