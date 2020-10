Congress में संगठनात्क चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 2021 तक मिल सकता है सोनिया का उत्तराधिकारी

नई दिल्ली। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सीडब्लूसी ( CWC ) की बैठक के दौरान मचे सियासी बवाल के बाद पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले संगठनात्मक चुनाव के तौर तरीकों को लेकर 3 दिन पहले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ( CEA ) की बैठक हुई थी। इस बैठक में सीईए के पदाधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया था। उसके बाद से अखिल भारतीय स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सीईए की बैठक AICC मुख्यालय में मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में हुई थी। जानकारी के मुताबिक सब कुछ केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार होता रहा तो 2021 की शुरुआत में कांग्रेस का नया अध्यक्ष निर्वाचित होगा।

