चिदंबरम की कांग्रेस को सलाह, संसद में मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था पर बेनकाब करें

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को बेनकाब करें।

पूर्व वित्तमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आज जब संसद शुरू हो, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को बेनकाब करे।

उन्होंने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था का कौन-सा पहलू सही काम कर रहा है? कोई भी नहीं। ज्ञात हो कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कथित संलिप्तता के कारण चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे वे संसद के 250वें सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे।

हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले यहां कहा कि सरकार को पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी सभी दलों से सहयोग मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से कुछ मिनट पहले मीडिया से कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और विविधता को समेटे हुए है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi: We want frank discussions on all matter. It is important that there should be quality debates, there should be dialogues and discussions, everyone should contribute to enrich the discussions in the Parliament. #WinterSession pic.twitter.com/paSyimPw0J