Tamil Nadu के लोग परिवारिक राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के लोग परिवार की राजनीति ( Family Politics ) में शामिल लोगों को एक उचित सबक सिखाएंगे जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। शाह ने यहां एक जलाशय और तमिलनाडु में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ( Infrastructure projects ) के लिए आधारशिला रखी। यहां एक समारोह में बोलते हुए, शाह ने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) भ्रष्टाचार, परिवार की राजनीति और जाति की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।

Tamil Nadu: Union home minister amit shah meets state office bearers and district presidents of the BJP, in Chennai. pic.twitter.com/1MMf8oW6lq