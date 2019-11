कांग्रेस-शिवसेना-एनसीपी जुटीं महाराष्ट्र सरकार बनाने में, SC में इस पर रोक की मांग

मुंबई। एक ओर तकरीबन एक माह बाद महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस-शिवसेना-राकांपा गठबंधन की सरकार बनाने पर रोक लगाने की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति एसआई सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि अदालत महाराष्ट्र के राज्यपाल को निर्देश दे कि वह चुनाव संपन्न होने के बाद शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से इनकार कर दें।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि वह कांग्रेस-एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दें।

