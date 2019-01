पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, पेश कर सकते हैं अंतरिम बजट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीएम मोदी की सलाह पर पीयूष गोयल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण जेटली फिलहाल इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि वह 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। पीयूष गोयल ही अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि गोयल को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अस्थायी आधार पर दिया गया है, जब तक कि जेटली की वापसी नहीं हो जाती, जो अब बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं।

During the period of indisposition of Arun Jaitley , the portfolios of Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs will be temporarily held by Piyush Goyal in addition to his existing portfolios. pic.twitter.com/VlJNRLibDH