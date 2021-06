जम्मू-कश्मीर पर PM मोदी की हाईलेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजित डोभाल मौजूद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन आतंकी हमला समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चूंकि इस बैठक से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एयरफोर्स चीफ ने ब्रीफ किया है।

जानकारी के अनुसार, इस बैठक में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन आतंकी हमले को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को जम्मू में सुरक्षा तैयारियों को लेकर भी ताजा अपडेट से अवगत कराएंगें। इसके अलावा जियो फेंसिंग तकनीक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और हमारे सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने को लेकर चर्चा की जा रही है।

NIA कर रही है हमले की जांच

राष्ट्री जांच एजेंसी (NIA) जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार की रात को हुए ड्रोन हमले की जांच कर रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ISI के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर ने इस हमले को अंजाम दिया। यह भी शक जताया जा रहा है कि लश्कर ने चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ISI ने उपलब्ध कराया है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

