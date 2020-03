कोरोना वायरसः प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे शामिल

नई दिल्ली। शनिवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) के तीन और मामलों की पुष्टि केंद्र सरकार ( Central Government ) ने की। इस तरह भारत ( Coronavirus in India ) में अब तक पाए गए मामलों की संख्या 34 हो गई।

इनमें से तीन को इलाज के बाद ठीक कर लिया गया है। इस तरह अभी 31 मरीजों का इलाज जारी है। शनिवार को जिन तीन मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से दो लद्दाख के हैं।

इन्होंने ईरान की यात्रा की थी। एक मरीज तमिलनाडु का है। इसने ओमान की यात्रा की थी।

शनिवार को इस मामले पर प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) ने खुद समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) को भी शामिल किया गया था।

कुछ देशों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेना की मदद ली है, हालांकि भारत में अभी स्थिति इतनी भयावह नहीं हुई है और देश में इस वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव ग्वाबा और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक के दौरान निगरानी के लिहाज से जरूरी कदमों पर चर्चा हुई। इसमें भारत में प्रवेश के विभिन्न केंद्रों के साथ ही समुदाय में इसके प्रसार पर भी चर्चा हुई।

इसी तरह वायरस की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थिति और अस्पतालों को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए किस तरह तैयार रखना है, इसको ले कर भी रणनीति तैयार की गई।

पर्याप्त दवा उपलब्ध होने का दावा

केंद्रीय औषधि विभाग के सचिव ने दावा किया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही चीन से आयात होने वाले दवा के कच्चे माल के स्टाक को ले कर भी उन्होंने आश्वस्त किया है।

कुल 52 लैब में जांच शुरू

देश भर में कोरोना की जांच अब 52 लैब में हो रही हैं। इसके अलावा 57 लैब में नमूने इकट्ठा किए जा सकते हैं।

एक दिन में 74 हजार सवारियों की जांच

पिछले एक दिन के दौरान विभिन्न देश के हवाई अड्डों पर 573 उड़ानों से आए 73,766 लोगों की स्कैनिंग की गई है। कोरोना का खतरा सामने आने के बाद से अब तक 7,108 उड़ानों के कुल 7,26,122 लोगों की जांच की जा चुकी है।

जागरुकता के लिए मोबाइल कॉलर ट्यून

इस खतरे से जागरुक करने के लिए सभी मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनियों की ओर से नई कॉलर ट्यून तैयार की गई हैं।

इनमें कोरोना के संक्रमण से बचने के बारे में जरूरी जानकारी शामिल की गई हैं। इसी तरह बीएसएनएल, एमटीएनएल, रिलायंस जीयो, एयरटेल और वोडाफोन- आइडिया के 117 करोड़ उपभोक्ताओं को एसएमएस और कॉल बैक के जरिए भी जागरुकता संदेश पहुंचाए जा रहे हैं।