'मन की बात' में बोले PM मोदी- इस दिवाली नारी शक्ति के कौशल को सम्मान दें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में लोगों से इस दिवाली पर नारी शक्ति के कौशल, लगन और प्रतिभा को सम्मानित करने और इसका जश्न मनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि असाधारण काम करने वाली देश की बेटियों का सम्मान करें और इन पर अभिमान करें और इनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करें।

प्रधानमंत्री ने IIT मद्रास में भाषण के लिए आईआईटियनों से विचार साझा करने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई में IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने आईआईटियनों और आईआईटी के पूर्व छात्रों से अपने भाषण के लिए विचार साझा करने के लिए कहा है।

PM Modi in #MannKiBaat : It is a matter of pride for every Indian that on this 13th October, His Holiness Pope Francis will declare Sister Mariam Thresia(founder of the Congregation of the Holy Family) a saint. I pay my tributes to Sister Thresia pic.twitter.com/IFnvWClkXe

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल मैं IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई में रहूंगा। मैं वहां भारत के कुछ तेज-तर्रार दिमागों के साथ होने की आशा करता हूं।

मैं आप सभी को खासकर के आईआईटियनों और IIT के पूर्व छात्रों से मेरे भाषण के लिए आपके विचार साझा करने का आह्वान करता हूं।

इसे आप नमो एप के खुले मंच पर साझा कर सकते हैं।"

PM Modi in #MannKiBaat: We all know that addiction to tobacco is extremely harmful for health and it becomes very difficult to get out of this addiction. People who consume tobacco are vulnerable to diseases like cancer, diabetes, blood pressure etc (file pic) pic.twitter.com/VwxrpNq79d