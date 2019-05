चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक में आयोजित चुनावी जनसभा के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आते हैं, तो उनकी सरकार पुलवामा आतंकी हमले की ही तरह आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

जब पीएम मोदी (PM Modi) से पूछा गया कि जैसे उनकी सरकार ने हाल ही में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने के प्रयास किए क्या वह ऐसी ही कार्रवाई दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के खिलाफ भी करेंगे? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, "नाम लेकर अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। अगर देश के सामने कोई खतरा आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह- जमीन, हवा या फिर अंतरिक्ष- कहीं पर भी पर भी हो, हमनें कार्रवाई की है और हम कार्रवाई करते रहेंगे।"

उन्होंने आगे कहा वह आतंक या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि बीते 1 मई को भारत ने बड़ी रणनीतिक जीत हासिल करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी के रूप में सूचीबद्ध करा दिया।

pm modi on if action will be taken against Hafiz Saeed & Dawood Ibrahim like Masood Azahar, if BJP comes back to power: Don't take names of individuals, any threat to nation, be it by people or system, whether it's on land, sky or in space, BJP is bound to protect India & Indians pic.twitter.com/Hn166VqO2p