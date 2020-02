राष्ट्रपति कोविंद ने अरविंद केजरीवाल को नियुक्त किया दिल्ली का CM, 16 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ( AAP ) को मिली प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath Kovind ) ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।

सरकारी अधिसूचना ( Official notification ) के मुताबिक केजरीवाल के साथ ही राष्ट्रपति ने 6 विधायकों को मंत्री भी नियुक्त किया है।

आपको बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Elections ) में अरंविद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली हैं।

President Ram Nath Kovind appoints Arvind Kejriwal to be Chief Minister of Delhi; Manish Sisodia, Satyender Jain, Gopal Rai, Kailash Gehlot, Imran Hussain and Rajendra Gautam to take oath as ministers. (file pic) pic.twitter.com/nTIoDuCJRt