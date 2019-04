नई दिल्ली। जल्द ही लोकसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला देश की जनता को देखने को मिल सकता है। जी हां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है वहां से प्रियंका गांधी उन्हें चुनौती दे सकती है। इसके लिए प्रियंका गांधी राजी हो गई हैं। बस उन्हें इंतजार है तो पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की हां का। जी हां ऐसा होता है तो शायद इस लोकसभा चुनाव का सबसे कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।



प्रियंका गांधी वाड्रा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वे वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हां का इंतजार है, अगर वो हां करते हैं तो मुझे वाराणसी से चुनाव लड़ने में खुशी होगी।

Priyanka Gandhi Vadra on being asked if she will be contesting from Varanasi: If Congress President asks me to contest, I will be happy to contest. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/rbMagjccOF