आम आदमी पार्टी का दावा, पंजाब में लागू किए गए नए कृषि कानून

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों को लागू कर दिए गया हैं। आप के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर बुधवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि पंजाब में नए कृषि कानून के हिसाब से फसल की खरीद-फरोख्त हो रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है और कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। चड्ढा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी आपम में मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग करती है।

शहर में इस 'जाति' के ब्रांड के जूते बेच रहा था दुकानदार, इसलिए उठा ले गई पुलिस और फिर शुरू हुई...

आप ने पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की ओर से किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को लागू किए जाने का दावा किया है। इसको लेकर पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कहा कि नए साल की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि विरोधी तीनों कानूनों का विरोध करती है और राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते हैं।

चड्ढा ने दावा किया है कि पंजाब के कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशु ने प्रेस कांफ्रेस में कहा है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने यह तीनों कानून लागू कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से पंजाब में फसल की खरीद-फरोख्त इन्हीं तीनों कानूनों के अंतर्गत हो रही है। पंजाब के बाहर का कोई भी किसान अब पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है और एमएसपी-मंडी नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं बची है।

Captain Saab, a victim of 'Putra-Moh', first implements three black laws in Punjab through back-door.



Now, on directions HM Amit Shah, conspires to end the Farmers' Protest by seeking intervention of Supreme Court. https://t.co/TBC7clP8Ph