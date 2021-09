Rahul Gandhi Jammu Visit: राहुल के जम्मू दौरे का दूसरा दिन, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जम्मू ( Rahul Gandhi Jammu Visit ) के दौरे पर है। शुक्रवार को उनके दौरे का दूसरा दिन है। शुक्रवार को भी राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनसे प्रदेश के मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श करेंगे।

राहुल गांधी सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक जेके रिसॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे।

