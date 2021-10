Rahul Gandhi Press Conference: पेगासस मामले को लेकर सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले- यह लोकतंत्र को कुलचने का प्रयास

नई दिल्ली। Rahul Gandhi Press Conference. कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी का कहना है कि पेगासस के जरिए केंद्र सरकार भारत के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं।

यह जनका की आवाज पर आक्रमण

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मेरा फोन टेप किया, यह मेरी निजता का मामला नहीं है। मैं एक जननेता हूं और जनता के मुद्दे पर आवाज उठाता हूं। ऐसे में मेरा फोन टेप करने का मतलब जनता की आवाज पर आक्रमण है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा।

Live: My interaction with the press regarding the threat to national privacy by GOI’s Pegasus spying. https://t.co/dRiBrQynWk