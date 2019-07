राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी बदला प्रोफाइल, नाम के आगे से हटाया कांग्रेस अध्यक्ष

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से पार्टी में उपजा विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष Rahul Gandhi ने बुधवार को घोषणा की कि वह अब Congress President नहीं हैं। चार पन्नों की चिट्ठी लिखकर उन्होंने Resignation का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे से 'कांग्रेस अध्यक्ष' भी हटा दिया है।

सोशल मीडिया पर बदला बायो

राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @RahulGandhi पर पहले लोकसभा सदस्य और कांग्रेस अध्यक्ष लिखा था, वहीं अब सिर्फ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। राहुल के फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत हर सोशल प्लेटफॉर्म पर बायो बदल दिया गया है।

स्मृति ने कहा- जय श्री राम

अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी भी प्रतिक्रिया दी है। अमेठी में राहुल को मात देने वाले ईरानी राहुल के इस्तीफे पर सिर्फ जय श्री राम कहकर अपनी बात खत्म कर दी।

खुर्शीद बोले- वे अभी भी हमारे नेता

वहीं वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने केवल पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा है, उन्होंने हमारे नेतृत्व से इस्तीफा नहीं दिया है। खुर्शीद ने कहा कि आगे कहा कि जिस सोनिया गांधी अब हमारी पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन वे हमारी नेता बनी हुई हैं। पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

salman khurshid ,Congress on R Gandhi: He left office of party president, he doesn't cease to be our leader.Sonia Gandhi isn't president anymore but she remains our leader. By way of natural standing they'll continue to have admiration,affection,confidence of party workers in them pic.twitter.com/4rCs67jsOn