Rajasthan: पंचतत्व में विलीन हुए रामेश्वर डूडी, फार्म हाउस पर हुआ अंतिम संस्कार, गहलोत-डोटासरा ने दिया कंधा

रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा उनके बीकानेर स्थित आवास वैद्य मघाराम कॉलोनी से शुरू हुई। यह यात्रा करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उनके फार्म हाउस पहुंची, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दूर-दूर से पहुंचे। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को विदाई दी। इस दौरान माहौल गमगीन रहा और लोग उनके योगदान को याद करते दिखे।