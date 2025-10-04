राजस्थान में मंत्री पुत्र का कारानामा! UDH मंत्री नहीं आए तो बेटे ने किया सड़कों का शिलान्यास; कांग्रेस ने उठाए सवाल

Rajasthan Politics: सरकारी महकमों की ओर से किस तरह से शिलान्यास कार्यक्रमों को महज राजनीतिक रंग दिया जाता है, इसकी बानगी शुक्रवार को अजीतगढ़ इलाके में देखने को मिली। यहां सात सड़कों के शिलान्यास के लिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को आना था। लेकिन मंत्री के दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से अजीतगढ नगर पालिका अधिकारियों ने उनके बेटे अजय सिंह खर्रा से शिलान्यास करवा दिया।