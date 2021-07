कांग्रेस नेता ने कहा- औरतों के फोन में क्या देखना चाहते हैं गंदे लोग ? संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब, ट्रेंड करने लगा #ShameOnSupriya

नई दिल्ली। पेगासस ( Pegasus Scandal ) जासूसी प्रकरण को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में एक टीवी डिबेट ( TV Debate ) के दौरान बीजेपी ( BJP ) महिला नेत्रियों की कथित जासूसी को लेकर जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बुरी तरह भड़क गए।

कांग्रेस नेता ने सरकार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जासूसी का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने भी सोनिया और राहुल पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। हालांकि बहस के बीच सुप्रिया के एक सवाल पर पात्रा आग बबूला हो गए। उन्होंने डिबेट के बाद सुप्रिया का वीडियो #ShameOnSupriya के साथ साझा किया। अब ये ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने भी कांग्रेस नेता को निशाने पर लिया।

ये है मामला

पेगासस पर सरकार घेर रही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि, ‘औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई है? जरा पूछिए जाकर स्मृति जी से और वसुंधरा राजे जी से।’

इसके बाद संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि, ‘औरत विक्टिम हैं? सोनिया गांधी जी विक्टिम हैं तो बता दीजिए। क्या स्मृति जी से और वसुंधरा राजे जी ने बोला विक्टिम हैं।

सुप्रिया ने कहा- पता नहीं क्या देखना चाहते है महिलाओं के फोन में। जिस पर संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी बैंकॉक में क्या करते हैं।?

सुप्रिया ने दिया ये जवाब

संबित पात्रा की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद सुप्रिया का भी जवाब आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- संबित पात्रा सवाल यह है कि तुम्हारे आकाओं ने स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे के सचिवों की जासूसी की? यौन शोषण का आरोप लगाती हुई महिला & उसके 11 रिश्तेदारों की जासूसी की? महिला पत्रकारों की जासूसी की?

अनर्गल बातें बोल कर सवालों से नहीं भागो। तुम्हारी विकृत सोच पर तरस आता है।

Honestly, Rahul Gandhi & his team has no moral standards !

It's all about defeating & defaming Modi... Even if it is at the cost of India's prestige... Shameless !!#ShameOnSupriya https://t.co/RWPhGaIRRp