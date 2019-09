शरद पवार ने पाक के खिलाफ भ्रामक जानकारी देने का लगाया आरोप, कहा- मोदी सरकार हकीकत से अनजान

नई दिल्‍ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP ) प्रमुख शरद पवार ने जम्‍मू-कश्‍मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्‍तान के बीच जारी तनातनी के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने मोदी सरकार पर पाकिस्‍तान के खिलाफ दुष्‍प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रभावी लोग इमरान खान के खिलाफ भ्रामक सूचना फैला रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का दौरा किया है। वहां के लोग आतिथ्य सत्‍कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। मोदी सरकार के बयानवीरों के उलट पाकिस्तानी यह मानते हैं कि भले ही वे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत नहीं जा सकते, लेकिन वो भारतीय को एक रिश्तेदारों के रूप में देखते हैं।

NCP Chief Sharad Pawar: People here say Pakistanis are facing injustice&are unhappy but it is not true. Such statements are being said only for political gains without understanding actual situation in Pak. Ruling class here is spreading false things for political benefits.(14/9) https://t.co/DP6HGTsbzF