लोकसभा में भाजपा महिला सांसदों का हंगामा, स्मृति इरानी बोलीं- राहुल गांधी को स्पीकर दंडित करें

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा महिला सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। अमेठी से भाजपा की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के रेप पर दिए बयान को लेकर जमकर हंगामा किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं का अपमान किया है।

महिला सांसदों का हंगामा

ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान के शख्स का बयान शर्मनाक है। लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को दंडित करें। राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर लोकसभा में हंगामा हो रहा है। भाजपा की महिला सांसद लगातार राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नारेबाजी कर रही हैं।

Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi's message to the people of the country? pic.twitter.com/BSTDlIoZ1h