नई दिल्‍ली। मंगलवार को लोकसभा में रायबरेली से सांसद और यूपीए अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्‍होंने सदन की कार्यवाही के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली सहित भारतीय रेल की 6 यूनिटों के निजीकरण का मुद्दा उठाया। सोनिया ने कहा कि रायबरेली की कोच फैक्ट्री का कंपनीकरण हो रहा है जो निजीकरण की शुरुआत है।

बेरोगारी को मिलेगा बढ़ावा

सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि रेलवे की ये 6 यूनिट्स देश की अमूल्य संपत्ति हैं। इसे कौड़ियों के दाम निजी स्‍वामित्‍व वाले कंपनियों के हवाले करने की पहली प्रक्रिया जारी है। इससे हजारों लोग बेरोजगार होंगे।

उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है

लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार मजदूर और गरीब लोगों को भूलकर सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मजदूरों का हक छीनकर कैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

Sonia Gandhi, Congress in Lok Sabha: Pt JL Nehru had termed PSUs as 'temples of modern India'. It hurts to see that most of such temples are in danger today. Despite profits, their employees are not being salary on time & they've been put in trouble to benefit some industrialists pic.twitter.com/RS4drhZPf9