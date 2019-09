सोनिया गांधीः कांग्रेस सरकारें पेश करें जवाबदेह-पारदर्शी शासन की मिसाल

नई दिल्ली। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के साथ बैठक की।

सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की मिसाल पेश करनी होगी और घोषणापत्र में किए गए वायदों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस जनता का विश्वास खो देगी और परिणाम विपरीत होंगे।

12 साल में पहली बार कांग्रेस बैठक में नहीं पहुंचे राहुल गांधी

Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot: There was an elaborate discussion on what all the Congress ruled state governments are doing, & what all is being done for the people. How to increase the involvement of the workers who have worked for the party for years. https://t.co/FRQR0c6sJu pic.twitter.com/yqzfOSfGwo