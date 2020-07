सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ की वर्चुअल बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी, आर्थिक संकट और भारत—चीन के बीच जारी तनाव को लेकर कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद शामिल हुए। सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक में देश के आर्थिक हालात, कोरोना वायरस संकट और वर्तमान सियासी हालातों पर चर्चा की।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi holds a meeting with party's Lok Sabha MPs, through video conferencing, to discuss the current political situation arising due to economic situation and #COVID19. pic.twitter.com/92dk8hEWOs