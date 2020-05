सोनिया गांधी का आरोपः मजदूरों की सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, लेकिन सरकार ने नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष ( Congress president ) सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने केन्द्र सरकार ( Central Govt ) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में पूरा देश कोरोना महामारी ( coronavirus ) की चुनौती और लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते रोजी-रोटी-रोजगार ( Employment ) के गंभीर आर्थिक संकट ( Economic Crisis ) से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे-प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकडों-हजारों किलोमीटर पैदल चल कर घर वापस जाने को मजबूर हो गए।

उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। उन्होंने सरकार से कहा कि खजाने का ताला खोलकर हर परिवार को दस हजार रुपए तत्काल मदद करने का समय है।

पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सेना के जवानों को विस्फोटक से भरी कार को उड़ाया

LIVE: Congress President Smt. Sonia Gandhi's message to the people & the BJP govt. #SpeakUpIndia https://t.co/OqpYFaU6AD