दक्षिण भारत के 'थलाइवा' की राजनीति में एंट्री, रजनीकांत लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने कहा कि वह अपने समर्थकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की जब भी घोषणा होगी वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। रजनीकांत ने कहा कि वह चुनावी मैदान में आने के लिए अपनी तरफ से पूरी कवायद कर चुके हैं और 23 मई के बाद इस बारे में फैसला करेंगे। रजनीकांत पहले भी कह चुके हैं कि 2021 में वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि रजनीकांत ने अभी तक अपनी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह जल्द ही पार्टी की घोषणा करेंगे।

Rajinikanth on being asked if he will contest state polls if AIADMK falls short of majority after assembly bypolls: Whenever it is announced I am ready. I will decide after May 23 #TamilNadu pic.twitter.com/mjfR10xeRg