लोकसभा चुनाव में हार के बाद TDP नेता दिवाकर रेड्डी ने छोड़ी राजनीति

नई दिल्ली। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के पूर्व मंत्री जेसी दिवाकर रेड्डी ने हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। दिवाकर ने यह फैसला हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद लिया है। एंतोनियो में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह सत्ताधारी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे।

Former Andhra Pradesh Minister JC Diwakar Reddy quits politics. He unsuccessfully contested the General Elections 2019 on a TDP ticket from Ananathapuram. (File pic) pic.twitter.com/1q8lIX5rTD