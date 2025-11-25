श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का ध्वज: संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक चेतना का एकीकृत प्रतीक

अयोध्या सदियों से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रही है। यह शहर केवल भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित एक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय मानस की उन गहरी परतों में बसता है जहां धर्म, दर्शन, कला, इतिहास और लोक-संस्कृति एक साथ प्रवाहित होते हैं। इसी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने वाला 191 फीट ऊँचा ध्वज आज पुनः एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की घोषणा जैसा प्रतीत होता है। यह ध्वज उन प्रतीकों का संगम है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के निरंतर प्रवाह को एक रूप में पिरोते हैं। ध्वज का केसरिया रंग, सूर्य का चिन्ह, "ॐ" का उच्चारित प्रतीक और कोविदार वृक्ष का चित्र ये सभी मिलकर न केवल धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की निरंतरता, इसके दर्शन और इसकी ऐतिहासिक पहचान को एक भव्य रूप देते हैं। यह ध्वज अपने भीतर एक ऐसी कहानी समेटे है जो भारत की आत्मा को समझने की एक सजीव कुंजी प्रदान करती है। भारतीय परंपरा में केसरिया केवल एक रंग नहीं, बल्कि एक मनोभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह त्याग, सेवा, निस्वार्थता और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह वह रंग है जो भारतीय साधना और वैराग्य की दीर्घ परंपरा से जुड़ा है। हिमालय की कंदराओं में तप करने वाले ऋषियों से लेकर समाज के मार्गदर्शक संतों तक केसरिया वस्त्र भारतीय आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रहा है। अयोध्या मंदिर के ध्वज में केसरिया का चयन इस बात की पुनर्पुष्टि करता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें केवल स्थापत्य या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों से भी जुड़ी हैं। यह रंग साहस का भी प्रतीक है, वह साहस जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। ध्वज पर अंकित सूर्य केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन में जीवन और चेतना का आधार है। ऋग्वेद में सूर्य को "सविता" कहा गया है, जो प्रेरणा देता है, जगत को गतिमान रखता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि नैतिकता और धर्म का प्रतीक माना गया है। ॐ भारतीय आध्यात्मिकता का मूल उच्चारण है। यह वह ध्वनि है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड की आदिम कम्पन माना गया है। चाहे वह उपनिषद हों, योग दर्शन हो या भारतीय ध्यान परंपरा ॐ का जप आत्मा को शांति, स्थिरता और गहनता से जोड़ता है। यह ध्वनि दिव्यता और अनंतता की अनुभूति कराती है। ध्वज के केंद्र में अंकित ॐ का चिह्न इस बात का संकेत है कि मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं, बल्कि साधना और आत्मिक उन्नति का केंद्र भी है। यह प्रतीक दर्शाता है कि भारतीय दृष्टिकोण में धर्म का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म-ज्ञान और विश्व-बंधुत्व की भावना है। जब लोग इस ध्वज को देखेंगे, तो वे केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि आत्मिक भाव से भी जुड़ेंगे। इस ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है और इसे अयोध्या के राजवंश का प्रतीक माना जाता है। कोविदार वृक्ष प्रकृति और संस्कृति के उस अद्वितीय मेल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भारतीय जीवन ने हमेशा संजोकर रखा। यह वृक्ष तत्कालीन अयोध्या की स्मृति और आधुनिक अयोध्या की पहचान दोनों को एक साथ जोड़ता है।