Corona Crisis  जारी रहने तक दिल्ली सरकार के सभी यूनिवर्सिटी के सारे Exam रद्द : मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। देश के सभी विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर का एग्जाम ( Final Year Exam ) सितंबर में कराने का फैसला आने के खिलाफ राज्य सरकारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। सोमवार को यह फैसला केंद्र सरकार ( Central Government ) और यूजीसी ( UGC ) ने लिया था। दिल्ली सरकार ने तो कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ( Kejriwal Government ) ने तय किया है कि दिल्ली की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी ( State University ) में फिलहाल कोई एग्जाम नहीं (delhi state university exam cancel ) होगा।

केजरीवाल सरकार ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि इसमें फाइनल ईयर के एग्जाम भी शामिल हैं। लोगों को डिग्री यूनिवर्सिटी द्वारा तय मूल्यांकन मापदंडों के हिसाब से दी जाएगी। शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia ) ने आज इस फैसले की घोषणा की है।

कोरोना पर काबू पाने के लिए 14 दिनों के लिए लगे लॉकडाउन : डॉ. रणदीप गुलेरिया

Delhi govt has decided to cancel all Delhi state university exams including final exams in view of #COVID19. The degree will be awarded based on evaluation parameters decided by the universities: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia pic.twitter.com/wtXs6cK2Ns