TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन की अमित शाह को चुनौती, अगर वह संसद में आ गए तो अपना सिर मुंडवा लूंगा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ( Derek o Brien ) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) को चुनौती दी है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि अगर गृहमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे।

टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसीलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। टीएमसी सांसद ने ये बात एक मीडिया हाउस के साक्षात्कार के दौरान कही।

All Opposition wants #Parliament to run. Government deliberately scuttling.



Discussion on these subjects:



👉 Repealing of #FarmLaws

👉 Price rise, jobs, inflation, #economy

👉 NATIONAL SECURITY #PegasusSpyware (Discuss this first in both LS/RS in presence of PM and HM)