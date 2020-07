West Bengal Congress President Somen Mitra का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ( West Bengal Congress ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा ( West Bengal Congress President Somen Mitra ) का देर रात निधन हो गया। सोमेन मित्रा ( Somen Mitra ) लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनको कोलकाता ( Kolkata ) के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को इलाज के दौरान उनकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते उनका निधन हो गया। सोमने मित्रा 78 साल के थे। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो मित्रा पार्टी हाईकमान के काफी करीबी थी।

Maharastra Government ने 31 अगस्‍त तक बढ़ाया lockdown, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

All my love and support to family and friends of Somen Mitra at this difficult time. We will remember him with love, fondness and respect. pic.twitter.com/k1muPvycgT

हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमने मित्रा ( Somen Mitra ) किडनी रोग से ग्रसित ( Kidney disease ) थे, जिसके चलते उनको कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनका निधन किडनी रोग से नहीं, बल्कि कार्डियक अरेस्ट ( Cardiac arrest ) की वजह से हुआ है। सूत्रों ने बताया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनके सीने में तेज दर्द उठा था। सोमने ने गुरुवार देर रात 1.30 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टरों ने सोमेन का कोरोना टेस्ट भी कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

India में Corona Infection ने पकड़ी रफ्तार, Andra Pradesh में 24 घंटे में 10,093 नए केस, 65 मौतें

We are shocked and deeply saddened by the untimely demise of senior Congress leader & West Bengal PCC President, Shri Somen Mitra. Our thoughts and prayers are with his family in this time of grief. pic.twitter.com/6iHEvQcazt