West Bengal: बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ पर BJP-TMC नाराज, PM मोदी से की हस्तक्षेप की मांग

नई दिल्ली। बांग्लादेश ( Bangladesh) में दुर्गा पूजा (Durga Puja) के मौके पर कट्टरपंथियों ने कई पूजा पंडालों (Puja Pandals) पर हमला बोला और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मामले में पीएम को दखल देने के लिए आग्रह किया है।

टीएमसी के नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष (Kunal Ghosh) ने इस मामले में बांग्लादेश की सरकार से कार्रवाई करने और केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल की सतारूढ़ पार्टी टीएमसी (TMC) के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया है।

उन्होंने पत्र की प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेजी है।

Vandalising temples and Durga Puja pandals in Cumilla district, Cox’s Bazar & Noakhali in Bangladesh; following "conspiratorial rumours" spread through social media is disheartening.

Desecrating idols of Maa Durga at will is an orchestrated attack on Sanatani Bengali community.