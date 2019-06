पश्चिम बंगाल हिंसा पर केंद्र में मंथन, राज्यपाल ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में जारी राजनीतिक हिंसा ( west bengal violence ) अब बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। राज्य के हालात की जानकारी देने के लिए राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ( Keshari Nath Tripathi ) सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) से मिले हैं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा के बीच इस मुलाकात के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन की अटकलों का दौर तेज है।

गृह मंत्रालय को सौंपी गई कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट

राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा चुनावों में जीत और गृह मंत्री बनने के लिए बधाई दी। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात के बाद त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। हाल ही के दिनों में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी के करीब एक दर्जन से अधिक समर्थक हिंसा में मारे गए हैं।

सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील: राज्यपाल

एक मीडिया हाउस से बात करते हुए राज्यपाल त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर मैं पहले ही अपनी चिंता जता चका हूं। आज इसे लेकर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए मैंने सभी राजनीतिक दलों से अपील है।

West Bengal Governor Keshari Nath Tripathi: My visit to the Prime Minister and the Home Minister was a courtesy call. I just informed them of the general situation in the state. pic.twitter.com/UgH8crgelS