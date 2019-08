राजनीति के दंगल में उतरीं पहलवान बबीता फोगाट, पिता संग आज भाजपा में हुईं शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में भारी जीत और फिर एक के बाद एक कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है।

भाजपा ज्वाइन कर चुके एक्टर और क्रिकेटर्स के बीच अब अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ( Babita Phogat ) भी भगवाधारी दल में शामिल हो गईं हैं।

Delhi: Wrestler Babita Phogat and her father Mahavir Singh Phogat join Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister Kiren Rijiju. pic.twitter.com/p4itp7hxMX