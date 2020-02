येदियुरप्प कैबिनेट का विस्तार 6 फरवरी को, अयोग्य करार 10 विधायक भी लेंगे शपथ

कर्नाटक में छह फरवरी को येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान पूर्व में अयोग्य करार दिए गए 10 विधायकों समेत कुल 13 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। बताया यह जा रहा है कि नए विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यह जानकारी सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दी।

Karnataka CM BS Yediyurappa: Karnataka Cabinet expansion to be held on 6th February at 10:30 am.