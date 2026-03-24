Pratapgarh: ड्रग तस्करों की काली कमाई पर पुलिस का बड़ा एक्शन, आलीशान कोठी समेत करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अपने गांव में एक आलीशान मकान और एक लग्जरी जीप खरीदी थी। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब एक करोड़ 12 लाख रुपए आंकी गई है। इस संबंध में कार्रवाई के तहत फ्रीजिंग आदेश तैयार कर 20 मार्च को संबंधित सक्षम प्राधिकारी एवं एडमिनिस्ट्रेटर नई दिल्ली को भेजा गया।