Rajasthan Firing: नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर, पुलिस पर बरसाईं गोलियां, जवाबी फायरिंग के बाद खुला बड़ा राज

धरियावद। जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत धरियावद पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक पिकअप से 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए आंकी गई है। टीम ने परिवहन में प्रयुक्त एक लोडिंग पिकअप वाहन तथा एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।