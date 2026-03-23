Pali News: सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने लगाई फटकार, ‘कितना बेवकूफ बनाओगे हमें…ये बदबूदार प्रदूषित पानी नहीं दिख रहा है’

दूसरा पड़ाव ट्रीटमेंट प्लांट संख्या एक और दो के पास रहा, जहां नदी की ओर जाने वाले नाले में प्रदूषित पानी दिखाई दिया। इसे देखते ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने सीइटीपी सचिव से नाराजगी जताते हुए कहा कि कितना बेवकूफ बनाओगे, क्या यह बदबूदार प्रदूषित पानी नहीं दिख रहा है। उसी नाले के सामने फैक्ट्री के पास बने नाले में मिट्टी डालकर पानी रोकने और वहां पानी का भराव देखकर उन्होंने रीको अधिकारी को भी खरी-खरी सुनाई। इसके बाद उन्होंने आगे जाने के बजाय वापस सर्किट हाउस लौटने के निर्देश दिए। वहां पहुंचकर बंद कमरे में अधिकारियों को प्रदूषण खत्म करने के सख्त निर्देश दिए गए।